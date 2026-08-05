Amiens en tongs ou Amiens en baskets ?

En parallèle du circuit touristique traditionnel, l'office de tourisme et des congrès d'Amiens Métropole propose un programme d'animations en toute décontraction, rythmé par le running ou les doigts de pieds en éventail : «Amiens en tongs, Amiens en baskets». Si on préfère découvrir la ville en tongs tout d'abord, la ville organise des «Soirées d'été au zoo» : un moment privilégié devant un concert, autour d'un verre et de street food au snack du zoo d'Amiens Métropole, Le Carbet, tout en observant les animaux sauvages jusqu'au soleil couchant (voir toutes les dates ci-dessous en encadré).

Encore en toute décontraction mais avec la concentration nécessaire pour s'évader du beffroi d'Amiens, «l'Escape game évasion du beffroi» fait remonter le public en l'an 1562. Aux premiers jours des guerres de religion, les protestants sont traqués sans relâche. Accusés de posséder des objets défendus, les participants sont détenus dans l'une des cellules du beffroi. S'échapper en une heure et laver son nom sont les seules chances de survie, avant que ne sonne le glas... Toujours les doigts de pieds en éventail, les «Visites happy hour» permettent de profiter d'une vue à 360 degrés depuis une terrasse pour connaître l'histoire, l'architecture et l'urbanisme d'une place de la ville présentée par un guide.

Running et vélo

En choisissant Amiens en baskets, le public est invité aux «Apéros au petit trot» : une expérience unique mêlant course à pied, découvertes culturelles et pause rafraîchissante autour d'une bière artisanale locale. La visite pour le moins dynamique d'Amiens se fait en petit groupe, sur environ cinq kilomètres, guidée par une passionnée du territoire. Le parcours d'une heure de balade et d'une heure de dégustation se termine donc en beauté dans une brasserie ou un bar de la ville.

Toujours en rythme et en baskets, l'office de tourisme et des congrès propose les «Brunchs à vélo» en empruntant le chemin de halage à vélo pour découvrir la Véloroute Vallée de Somme, un itinéraire qui serpente paisiblement au long du fleuve. Entre nature préservée et patrimoine remarquable, le guide fera quelques haltes culturelles, puis à l'issue de la balade, les participants ont la possibilité de se retrouver autour d'un déjeuner dans un établissement partenaire. Toutes les informations, tarifs et réservations sur amiens-tourisme.com