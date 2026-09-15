70 bougies pour la menuiserie Collin

Marquer le coup pour célébrer les soixante-dix ans de l’aventure entrepreneuriale familiale, synonyme de 15 000 portes d’entrée et 100 000 fenêtres fabriquées et posées. À la tête de la menuiserie familiale, Victor et Simon Collin, rappellent le chemin parcouru : «Nous avons grandi, modernisé nos outils et élargi nos compétences». Créée historiquement à Clermont-en-Argonne en 1956, où est installé l’atelier de fabrication, la société s’est progressivement développée pour s’appuyer aujourd’hui sur trois autres showrooms implantés au Luxembourg, à Semécourt en Moselle, puis à Cormontreuil dans la Marne. Si le bois a longtemps été au cœur de l’identité de la menuiserie, depuis 2011, une gamme aluminium a progressivement été intégrée pour répondre aux nouvelles exigences techniques et esthétiques de l’habitat.

Innovation et esthétique

Alors que la troisième génération dirige désormais l’entreprise, l’enjeu est d’intégrer des «matériaux innovants et des solutions techniques maîtrisées». La preuve avec la présentation d’une nouvelle offre au «design affleurant, pensée pour offrir un maximum de lumière et une intégration parfaite dans les murs avec les ferrages et paumelles invisibles» qui sera dévoilée lors de l’opération Portes ouvertes organisée le 19 septembre, à Clermont-en-Argonne. Pour cette manifestation où les clients et les élus locaux sont conviés, différents modules seront installés pour faire découvrir le métier et les ateliers. Avec un effectif de 38 salariés, l’entreprise poursuit sa croissance avec le recrutement en cours de plusieurs profils (poseur et poste en atelier…). Présente sur la foire de Châlons et de Verdun, la menuiserie fera le déplacement en Moselle sur la FIM du 25 septembre au 5 octobre, avec la volonté de renforcer sa visibilité auprès des particuliers qui représentent la grande majorité de ses clients.