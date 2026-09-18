Lille : Lunettes de Zac dévoilent un magasin entièrement repensé

Depuis sa création par Ophélie Vanbremeersch, Lunettes de Zac collectent, contrôlent et reconditionnent des lunettes pour leur offrir une seconde vie avec une nouvelle approche de l'optique : valoriser les montures existantes plutôt que de produire systématiquement du neuf, tout en garantissant qualité, style et accessibilité. 90% des modèles proposés sont reconditionnés, jusqu'à 60% moins chers que du neuf, tout en bénéficiant de verres neufs fabriqués en France, et montés dans l'atelier situé sous la boutique.

Faire du reconditionné «une évidence»

Dès l'entrée du magasin, une urne de collecte permet aux clients de déposer leurs anciennes lunettes. La nouvelle identité du magasin a été pensée pour rendre le processus de reconditionnement plus transparent. L'ensemble du mobilier a été fabriqué avec une matière entièrement recyclée, développée à Lille par Etnisi à partir des montures et verres collectés. Les étagères, tables de vente, comptoirs et meuble de collecte ont été fabriqués en France à partir de matériaux réemployés et sourcés au maximum localement.

Plus d'un million de lunettes ont été collectées depuis 2020 par Lunettes de Zac auprès d'un réseau de partenaires. Les montures sont triées et reconditionnées à Lesquin par des personnes en parcours d'insertion professionnelle.