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Nancy : les Dîners à Prouvé célèbrent les 30 ans de l’IGP Mirabelles de Lorraine

À l’occasion des 30 ans de l’IGP Mirabelles de Lorraine, la troisième édition des Dîners à Prouvé, organisés par Destination Nancy, mettra en avant le fruit emblématique lorrain à l’occasion d’une soirée le 18 septembre au Centre de congrès Prouvé. 

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© BlueVidia. La troisième édition des Dîners à Prouvé, le 18 septembre au Centre de congrès Prouvé à Nancy, célébrera les 30 ans de l’IGP Mirabelles de Lorraine.

© BlueVidia. La troisième édition des Dîners à Prouvé, le 18 septembre au Centre de congrès Prouvé à Nancy, célébrera les 30 ans de l’IGP Mirabelles de Lorraine.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 8 septembre 2026 - Mis à jour le 8 septembre 2026

Après la bière, la bergamote, la mirabelle ! À l’occasion des 30 ans de l’IGP Mirabelles de Lorraine, la troisième édition des Dîners à Prouvé va mettre à l’honneur le fruit emblématique lorrain le 18 septembre au Centre de congrès Prouvé. 

«Cette soirée sera placée sous le signe de la gastronomie, de la convivialité et de la valorisation des savoir-faire lorrains», explique Destination Nancy, l’organisateur des Dîners à Prouvé.

Pour l’événement, Destination Nancy s’est associé à Marcotullio Traiteur, Vegafruits, Colmon, la Maison de la Mirabelle, le CFA de la Restauration et l’Arefe, la station régionale de l’expérimentation fruitière de l’Est. 

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