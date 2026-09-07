Dijon métropole ouvre les portes de Heudelet le 19 septembre









À l'occasion du cinquantenaire de la création du District de l'agglomération dijonnaise, Dijon métropole ouvre les portes de l'ancienne caserne militaire Heudelet, qui a bénéficié d'une réhabilitation architecturale et fonctionnelle exemplaire. Cette visite permet aux citoyens de découvrir les coulisses de cette institution, qui accueille la vie administrative et démocratique de Dijon métropole depuis 2005, ainsi que son histoire, ses missions et les projets qui influencent la vie des 265 000 habitants répartis sur 23 communes. Cet événement s'inscrit dans le cadre des journées « Citoyens & Curieux ».





L'événement inclut également une grande exposition, intitulée « 50 ans d’histoire commune », consacrée aux 50 ans du District, ainsi qu'une découverte des espaces extérieurs et du parc verdoyant. Ce parcours met en lumière la réhabilitation d'Heudelet, qui a notamment permis l'installation d'Ateliers d'artistes dans un ancien manège et la création d'un éco-quartier sans voiture. Les visiteurs curieux de patrimoine pourront profiter d'une matinée riche en découvertes le samedi 19 septembre 2026, entre 9h et 13h.





L'accès à cet événement est gratuit et comprend, en plus de l'exposition, une visite guidée du bâtiment avec des départs toutes les 20 minutes. De plus, des visites libres de la Halle 38 seront également proposées. Pour explorer le nouvel éco-quartier, deux départs de visite sont programmés à 9h30 et à 11h, guidés par les habitants « greeters » de l'association Ecovivre à Heudelet.