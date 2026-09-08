À Fécamp, France Services accompagne les habitants

Située au siège de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, la Maison France Services accompagne les habitants dans leurs démarches administratives et numériques du quotidien. Le lieu regroupe 11 organismes partenaires, parmi lesquels la CAF, l’Assurance Maladie, la MSA, France Travail, la CARSAT, l’ANTS, France Rénov’, l’Urssaf et les Finances publiques. Les agents peuvent aider les usagers à effectuer une démarche en ligne, remplir un formulaire, comprendre un courrier administratif ou constituer un dossier. Ils interviennent également sur des sujets liés à la retraite, au logement, à l’énergie, à l’emploi ou encore aux demandes de carte grise. L’accueil est gratuit et s’effectue sans rendez-vous, avec pour objectif de faciliter l’accès aux services publics, notamment pour les personnes moins à l’aise avec les outils numériques.

France Services renforce l’accès aux services publics

Déployé à l’échelle nationale, le réseau France Services répond à un enjeu de proximité des services publics, particulièrement important dans les territoires ruraux et les villes éloignées des principaux pôles administratifs. Ces espaces regroupent plusieurs opérateurs en un même lieu et peuvent limiter les déplacements des usagers. Pour les collectivités, ils constituent aussi un outil d’aménagement territorial visant à maintenir une présence de services essentiels et à réduire les difficultés liées à la dématérialisation des démarches.