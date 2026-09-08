Dunkerque : la Fabuleuse Factory revient pour une cinquième édition

Pendant quatre jours, cinq dômes immersifs vont permettre au grand public, aux scolaires et aux personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, de découvrir comment l'innovation, le numérique et les solutions bas-carbone transforment l'industrie et ses métiers. L'événement est organisé par la dynamique «Dunkerque, l'énergie créative», organisée par EcosystèmeD avec le soutien de la Communauté urbaine de Dunkerque, la CCI Littoral Hauts-de-France et Dunkerque-Port.

Rendez-vous immersif

Parmi les nouveautés de cette édition 2026, portée par l: la présence des acteurs des travaux publics et du BTP avec un simulateur de conduite d'engins de chantier, ainsi qu'une journée entière (le samedi) dédiée aux familles et aux élèves. Chaque année, La Fabuleuse Factory favorise le dialogue entre habitants et industriels et met en valeur les initiatives locales ainsi que les projets innovants, qui permettent à Dunkerque d'être un territoire pionnier en matière d'industrie, d'emploi et de décarbonation. Plusieurs événements l'attestent : la présence de ProLogium, de Neomat CAM ou encore le chantier des futurs réacteurs EPR2.

Expérimenter autrement

Un dôme d'accueil va présenter la dynamique aux visiteurs, complété par quatre dômes d'ateliers, d'expériences et de manipulations (animations 3D, expériences scientifiques, immersion ludique, serious game...). Une vingtaine de partenaires seront aussi présents, aux côtés d'industriels, d'énergéticiens, de réseaux de PMI et de sous-traitants.

Pour la toute première fois, le samedi propose une formule revisitée pour les familles et les enfants. Des visites gratuites du Port et de sites industriels seront également proposées en partenariat avec le port Center et l'Office de tourisme. 10 000 visiteurs sont attendus, 3 200 élèves et étudiants sont déjà inscrits pour cette cinquième édition. Toutes les informations ici.



