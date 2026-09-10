Face aux conditions et événements climatiques de l'été, la réglementation s'assouplit. Dans le cadre de la réglementation des aides surfaciques de la politique agricole commune (PAC), le brûlage du lin est interdit au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales. Les bourrasques de vent qui se sont produites lors des orages du 27 juin 2026 ont pu avoir pour effet d’enrouler les andains de lin, et les enchevêtrer, rendant leur récolte impossible. L’élimination de ces pailles ne peut pas être réalisée par broyage ou enfouissement. Pour faire face à cette situation, une dérogation nationale a été accordée.

Une dérogation simplifiée

Dans l'Aisne, deux cas de figures sont à distinguer en fonction des territoires. Pour les arrondissements de Saint-Quentin, Vervins et Laon, , il est mis en place une procédure de dérogation simplifiée à l’interdiction de brûlage des pailles de lin au titre de la PAC. Sur les parcelles situées dans les communes de ces arrondissements, la dérogation de type force majeure simplifiée permet aux exploitants d’y accéder sans avoir à justifier des circonstances climatiques les impactant sur leurs parcelles de lin. Néanmoins, chaque exploitant doit faire une demande individuelle de reconnaissance de force majeure avant de procéder au brûlage des pailles de lin en ligne.

Pour les parcelles localisées dans les arrondissements de Soissons et Château-Thierry, la dérogation reste possible mais est dans ce cas soumise à demande de reconnaissance de force majeure individuelle. L’exploitant doit faire une demande individuelle comportant une description de l'évènement climatique (bourrasque) ou du risque sanitaire (moisissure dans les tas de lin). Sur démarche numérique mise en place au lien suivant, il faut indiquer l’identité, les parcelles concernées, les superficies ainsi que la motivation de la demande. Des photos de la parcelle sont apportées à l'appui de la demande. La préfecture précise également qu'avant toute opération de brûlage, l’agriculteur doit informer le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui a été sensibilisé sur ce sujet.