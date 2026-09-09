Somme : la filière porcine veut investir pour produire plus

La filière porcine française veut augmenter ses capacités de production pour accompagner le redressement de la consommation. Dans la Somme, cette stratégie se traduit notamment par une réflexion autour de l’agrandissement des élevages, alors que les professionnels cherchent à renforcer l’offre française. Pour les exploitations, ces évolutions impliquent de disposer d’une capacité d’investissement suffisante afin d’adapter les bâtiments, les équipements et les outils de production.

Cette dynamique intervient également dans un contexte de renouvellement des générations agricoles. La capacité à maintenir le nombre d’éleveurs et à rendre les métiers plus attractifs devient un enjeu économique pour l’ensemble de la filière.

Produire davantage sans fragiliser la filière

À l’échelle nationale, l’enjeu dépasse la seule progression des volumes produits. Le développement des élevages suppose de concilier investissement, renouvellement des actifs, attractivité des métiers et évolution des pratiques. La filière poursuit également sa démarche de responsabilité sociétale (RSO), avec l’objectif de faire évoluer ses modes de production tout en maintenant leur viabilité économique. Pour les territoires ruraux, le maintien d’une activité porcine représente aussi un enjeu pour l’écosystème d’entreprises et d’emplois qui gravite autour des exploitations.