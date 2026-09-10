"On chante faux et on assume!": les karaokés spécial Céline Dion en ébullition

"J'irai où tu iras, mon pays sera toi", s'époumonent près de 2.600 participantes à l'un des karaokés parisiens dédiés aux tubes de Céline Dion, réunies dans une atmosphère survoltée avant le retour sur scène samedi de leur idole.

"On vient pour s'amuser entre copines, il y a une super ambiance" et "toutes les chansons on les connaît par cœur", lance Audrey, 49 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom.

Accompagnée de trois amies, toutes coiffées d'un chapeau de cow-boy rose, cette participante au karaoké organisé mercredi soir par L'Écran pop au Grand Rex considère que "Céline, c'est notre emblème" avec sa "voix extraordinaire".

Dans le complexe art déco, situé à quelques encablures de L'Olympia, qui fut la première scène de la star québecoise en France en 1984, des paroles entêtantes retentissent à tous les étages.

Classiques

"On n'a pas eu de places pour le concert donc même s'il n'y a pas Céline, on va partager une émotion tous ensemble", confie Géraldine Lizard, 45 ans, venue de région parisienne avec sa fille de 11 ans, à qui elle a acheté le micro recouvert de strass vendu dès l'entrée.

Les 26 concerts de la star ont rapidement affichés complet, malgré des tarifs élevés voire prohibitifs pour certaines bourses.

Cette soirée est "un peu un lot de consolation", sourit cette maman.

Pour deviner les titres les plus prisés, il suffit de tendre l'oreille: "J'irai où tu iras", avec Jean-Jacques Goldman, occupe le haut du podium, puis viennent "Sous le vent" avec Garou, "Destin", "Un garçon pas comme les autres (Ziggy)", tiré de "Starmania", ou encore l'incontournable "Pour que tu m'aimes encore".

"J'ai compris tous les mots...", entonne justement Maëva, 42 ans, devant le stand casting, pour tenter d'être sélectionnée et passer sur la grande scène lors du spectacle prévu ensuite.

"Il y a des classiques au karaoké et Céline Dion en fait partie. Qui n'a pas cassé sa voix sur +J'irai où tu iras+ ?", glisse cette habituée, appréciant des morceaux "qui permettent de se lâcher".

Attention, "Céline Dion, c'est pas facile à chanter, il faut donner de la voix ! Certaines chansons sont plus périlleuses", avertit-elle, en référence à "All by myself" pour laquelle la diva est capable d'atteindre le F5, nom donné au fa de la cinquième octave.

Cathartique

Qu'importe la justesse, pourvu que les fans aient l'ivresse: "Ça a un côté cathartique de crier comme ça. On chante tous faux et on assume!", revendique Sébastien Bonnet, 41 ans, l'un des rares participants masculins, lunettes en étoiles et paillettes sur les joues.

"On est la génération +D'eux+", souligne cet adepte pour expliquer le succès toujours vif de l'album culte (1995) concocté en majorité par Goldman.

Les fans interrogés par l'AFP louent des chansons pop aux thèmes universels, interprétées par une artiste qui "chante avec le cœur", capable de toucher une nouvelle génération depuis les JO de Paris.

"Céline, c'est le phénix", résume Carole, professeure des écoles de 51 ans en robe à sequins, entourée de sept collègues. Toutes espèrent que l'artiste, "qui revient de loin", pourra assurer la totalité de sa résidence à la Plenitude Arena.

En attendant le grand soir, le public se déhanche, applaudit et chante à tue-tête pendant le spectacle qui accueille les personnes sélectionnées et retrace la carrière de la star.

D'autres évènements du même type sont prévus, dont un "karaoké géant" organisé vendredi par la Ville de Paris.

La plus grande communauté mondiale de fans de la star, les Red Heads, propose de son côté un weekend festif, avec un samedi soir (karaoké, drag show, DJ) au Pavillon Wagram, pour prolonger toute la nuit la ferveur du premier concert.