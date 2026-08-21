Culture
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Décryptage

Dunkerque : les Journées du Patrimoine poussées par la réindustrialisation

Les 19 et 20 septembre se déroulent, partout en France, les Journées européennes du Patrimoine. Elles permettent de visiter gratuitement des monuments historiques et des lieux habituellement interdits au public. À Dunkerque, ces Journées sont un véritable succès et permettent de faire rayonner un territoire qui connaît une forte évolution. Josseran Floch, adjoint au maire en charge de la culture, nous en dit plus. 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>Les Journées européennes du Patrimoine font désormais partie du paysage culturel français. En 2024, 6,5 millions de visites ont été dénombrées par le ministère de la Culture lors des 28 000 événements organisés dans tout l’Hexagone. Chaque ville met en avant son histoire et son patrimoine culturel pour attirer des visiteurs. À Dunkerque, par exemple, les Journées du Patrimoine 2025 ont attiré 21 741 visiteurs, soit «<em>20% de plus qu’en 2019, avant la pandémie de Covid</em>», comme le fait savoir Josseran Floch, adjoint au maire en charge de la culture.&nbsp;</p><p>Pour lui, ce succès «<em.

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