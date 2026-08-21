Culture
À Cuisery, le Centre Eden veut élargir son public avec l’astronomie
20/08/2026 A.B
Cuisery (71)
Les 19 et 20 septembre se déroulent, partout en France, les Journées européennes du Patrimoine. Elles permettent de visiter gratuitement des monuments historiques et des lieux habituellement interdits au public. À Dunkerque, ces Journées sont un véritable succès et permettent de faire rayonner un territoire qui connaît une forte évolution. Josseran Floch, adjoint au maire en charge de la culture, nous en dit plus.
La Tour du Leughenaer, à Dunkerque, est un lieu emblématique de la ville. © Ville de Dunkerque.
Le Duchesse Anne. © CUD
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