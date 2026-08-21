L’Office de Tourisme Creusot Montceau lance les Notes d’Été à Génelard

La 5ᵉ édition des Notes d’Été se tiendra vendredi 28 août sur la place du Champ de Foire, à Génelard. Organisé par l’Office de Tourisme Creusot Montceau, l’événement propose chaque année une soirée musicale dans une commune différente de la Communauté urbaine. Le rendez-vous associe concerts et découverte du patrimoine local.



À partir de 19h, Maxxo ouvrira la soirée. L’artiste originaire de Mâcon mêle reggae roots, dancehall et hip-hop. Il sera suivi à 21h30 par Kingston Calling – Tribute to Bob Marley. Ce groupe de neuf musiciens, porté par le chanteur Kazy, reprendra plusieurs grands titres de la figure du reggae. La programmation fait écho au Genestival, rendez-vous reggae qui avait animé Génelard pendant dix ans.

Le patrimoine mis en lumière

La musique sera accompagnée d’une mise en scène visuelle. À la tombée de la nuit, une scénographie lumineuse transformera la place du Champ de Foire et mettra en valeur le cadre et le patrimoine de la commune.



Le public pourra également profiter de food trucks et de buvettes installés sur place par des associations locales. L’accès aux concerts est gratuit. Les festivités débuteront dès 18h30. L’événement est organisé avec la municipalité de Génelard et la Communauté Urbaine Creusot Montceau.