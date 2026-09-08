Dijon métropole : 50 ans de coopération entre les communes





L’histoire de Dijon métropole débute il y a cinquante ans avec la création du District de l’agglomération dijonnaise. Porté notamment par l’élu dijonnais Jean Royer, ce projet vise à mutualiser les moyens des communes, en particulier dans les domaines des déchets et des transports.

Créé en 1975 avec Ahuy, Chenôve, Dijon, Plombières-lès-Dijon et Saint-Apollinaire, le District devient opérationnel le 1er janvier 1976. Ses premières compétences concernent notamment la gestion des déchets et la lutte contre les incendies. D’autres domaines, comme le logement, l’urbanisme et le développement économique, ont également été concernés.



Un périmètre qui s’élargit





La coopération intercommunale s’étend progressivement. Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny et Talant rejoignent le District en 1978. D’autres communes intègrent ensuite la structure, jusqu’à former un ensemble de 23 communes. Cette évolution accompagne plusieurs réalisations, parmi lesquelles la construction de l’usine d’incinération, l’arrivée de bus articulés de la STRD ou encore la création du complexe funéraire de Mirande.

En 2000, le District devient une Communauté d’agglomération à la suite de la loi Chevènement. Ses compétences s’élargissent notamment à l’économie, l’aménagement, l’environnement, la politique de la ville ainsi que l’eau et l’assainissement. À partir de 2001, plusieurs projets sont lancés, comme le Zénith, la piscine olympique, le centre de tri et le tramway.





Des rendez-vous pour marquer l’anniversaire

Pour célébrer ces cinquante années, Dijon métropole propose plusieurs temps forts. Une table ronde consacrée à la coopération intercommunale a été organisée le 4 septembre dernier. Le siège de Dijon métropole pourra également être découvert lors d’une visite « Citoyens et curieux », le 19 septembre.



