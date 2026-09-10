«Ce nouveau contrat est une étape majeure pour notre ville et ses habitants. Il concrétise notre ambition d'offrir une énergie plus propre et moins chère à un plus grand nombre de Spinaliens. La modernisation et l'extension de notre réseau de chaleur sont un levier essentiel de notre transition énergétique et un facteur d'attractivité pour notre territoire. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat de longue date avec ENGIE qui a su proposer un projet résilient et aligné avec les ambitions que nous portons pour Épinal», déclare Benoît Jourdain, maire d'Épinal.

Au total, 22,7 millions d’euros seront investis pour rénover et sécuriser les infrastructures. L’objectif est notamment d’atteindre un mix énergétique composé à 90% d'énergies renouvelables. Avec une empreinte carbone limitée à 57 g de CO₂/kWh, le réseau de chaleur d’Épinal comptera parmi les plus performants et vertueux de France. ENGIE prévoit également de renforcer la fiabilité du réseau, avec un objectif de «zéro fuite» à partir de 2028.

Près de 1 500 logements supplémentaires concernés

Afin de répondre aux besoins croissants du territoire, le projet prévoit une extension structurante de 4,5 km du réseau de chaleur sur la rive gauche de la Moselle. Cette extension devrait permettre de raccorder près de 1 500 équivalents-logements supplémentaires. Les travaux seront réalisés progressivement afin de réduire autant que possible les perturbations pour les habitants et les usagers. Une attention particulière sera notamment portée à la rue Saint-Michel, qui voit passer environ 13 000 véhicules chaque jour.

Les habitants pourront participer au financement

Le projet prévoit enfin une nouveauté à Épinal : la mise en place d’un financement participatif. Les Spinaliens et, plus largement, les Vosgiens qui le souhaitent pourront ainsi contribuer directement au financement de certains projets liés à la transition énergétique du réseau. ENGIE entend également poursuivre ses actions locales en matière d’insertion professionnelle, de formation et de soutien aux associations.