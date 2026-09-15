Dans l’Aisne, l’accès aux marchés extérieurs représente un relais de croissance pour les entreprises industrielles, agroalimentaires et de services. La position du département au sein des Hauts-de-France, à proximité de grands axes européens, facilite les échanges avec les pays voisins. Pour les entreprises axonaises, cette ouverture peut permettre de diversifier les débouchés, d’élargir leur clientèle et de réduire leur dépendance au seul marché français. Elle suppose toutefois de maîtriser les coûts logistiques, les procédures douanières et les risques liés aux évolutions des marchés internationaux.

Les échanges extérieurs soutiennent l’économie régionale

Une étude de la CCI Hauts-de-France, réalisée à partir des données 2025 de la Direction générale des douanes et droits indirects, analyse le poids des échanges internationaux de marchandises dans l’économie régionale. Elle met en évidence les atouts du territoire, notamment son tissu industriel, ses infrastructures de transport et sa position au carrefour des marchés européens. Pour les entreprises de l’Aisne, ces conditions constituent un environnement favorable à la conquête de nouveaux marchés et au développement de leur activité, avec des retombées potentielles sur les investissements, l’emploi et les flux économiques du département.