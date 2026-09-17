À Thionville, «La Moselle» change de visage avec un nouveau concept

Fermé en 2024, «La Moselle» a été repris par Jean-Jacques Wallerich, qui a eu à cœur de moderniser ce lieu tout en gardant ce qui fait sa particularité : son histoire et son cadre accueillant en plein centre-ville de Thionville. Après un travail de préparation avec les équipes PMU®, il a donc fait le choix de transformer son établissement et de proposer le concept «Les Paris Mutuels Urbains». Ce dernier permet de rendre hommage à l'atmosphère authentique des bistrots à la française tout en l’adaptant aux goûts contemporains dans un cadre chaleureux et accueillant.

«J’ai fait le choix de reprendre La Moselle en 2024 à la suite de sa fermeture. J’avais pour ambition de donner une nouvelle identité au lieu en le transformant en un espace chaleureux, convivial et accueillant pour la clientèle. Après plusieurs mois de réflexion, j’ai décidé d’intégrer l’activité PMU® et de créer un espace «Les Paris Mutuels Urbains». C’est un choix que j’ai décidé de faire, avant tout pour la qualité du concept et des services proposés par PMU® ainsi que pour l’histoire de la Moselle qui, historiquement, a toujours été le bar-jeux de la commune», déclare Jean-Jacques Wallerich, propriétaire de La Moselle.

Une inauguration en présence des acteurs locaux

Le nouvel établissement a été inauguré le 7 septembre dernier, en présence de Pierre Cuny, maire de Thionville, de Lucien Matzinger, président de la Fédération des hippodromes de l’Est et de la Société des courses de Strasbourg-Hoerdt, ainsi que d’Isabelle Gillard, directrice régionale du PMU dans le Grand Est. Cette réouverture intervient alors que la Ville cherche à maintenir l’activité et la fréquentation de son centre-ville. Lors de l’inauguration, les participants ont notamment souligné le rôle que peuvent jouer les commerces et les établissements de proximité dans l’animation du cœur de Thionville. «Depuis son ouverture, mon établissement accueille une clientèle fidèle, intergénérationnelle et issue de tous les horizons», poursuit-il.