À Amiens, être étudiant et mentor d'un jeune toute l'année

Créée en 1991, l'Afev est une association nationale qui agit pour lutter contre les inégalités éducatives et sociales en faisant de l'engagement des jeunes une véritable force de transformation des territoires. Chaque année, des milliers d’étudiant(es), de lycéen(nes), kapseurs (jeunes en colocations à projets solidaires) et de volontaires en Service civique choisissent de consacrer une partie de leur temps à accompagner d’autres jeunes, à soutenir les établissements scolaires et à participer à des projets solidaires dans les quartiers.

Implantée à Amiens depuis 2018, l’Afev agit depuis huit ans pour créer des passerelles entre les campus, les établissements scolaires et les quartiers du territoire. Au fil des années, le pôle a développé des partenariats avec l’Université Picardie Jules Verne et d’autres universités du territoire, les écoles de la primaire au lycée du territoire amiénois, des associations locales, des partenaires publiques et privés locaux. Elle accompagne aujourd’hui 230 enfants et jeunes grâce à la mobilisation de 225 jeunes engagés.

La campagne de mobilisation est lancée

L'association lance en cette rentrée scolaire sa campagne de mobilisation et recherche 200 étudiant(es) bénévoles souhaitant devenir mentors. À raison de deux heures par semaine, l'objectif est de permettre à davantage d'enfants et de jeunes du territoire de bénéficier d'un accompagnement individuel et régulier. Wielfried, mentor de l'Afev Amiens, témoigne : «Cet engagement a été très enrichissant pour moi, il m’a permis de me rendre utile et d’agir en accord avec mes valeurs. J’avais un peu peur au début, mais tout s’est très bien passé. J’ai adoré prévoir des activités créatives et manuelles, ainsi que des moyens d’apprentissage plus ludiques pour l’aider dans ses devoirs. Étant quelqu’un d’assez timide de nature, ça m’a aussi aidée à m’ouvrir davantage aux autres».

L’Afev forme et accompagne les mentors tout au long de leur engagement. Le binôme est constitué selon les besoins du jeune et les disponibilités du mentor. En s'engageant toute l'année, ils ont deux heures par semaine pour construire une relation, accompagner un parcours et ouvrir de nouveaux possibles. Pour devenir mentor en 2026/2027, s'inscrire sur https://afev.org/engagement/devenir-mentor.