La santé physique et mentale du dirigeant ! Fil rouge annoncé pour la soirée des entrepreneurs, organisée par la Fondation MMA des Entrepreneurs du futur, le 10 septembre à l’hôtel de ville de Nancy (à partir de 18 h 30) dans le cadre de la 48e édition du Livre sur la Place à Nancy.

«La Fondation MMA des Entrepreneurs du futur, mobilisée sur les questions ayant trait à l’entrepreneuriat sous toutes ses formes et à la santé des dirigeants a décidé de s’associer à cet événement littéraire en organisant une soirée des entrepreneurs», explique la Fondation.

«Cette soirée réunira l’écosystème entrepreneurial de la région autour de thématiques abordées lors du salon, particulièrement la santé physique et mentale du dirigeant».

Une table ronde, animée par Jérôme Prod’homme, est annoncée (de 18 h 30 à 20 h) avec le psychiatre Christophe André sur la question de la santé mentale et du leadership, Thierry Derez, président du Conseil d’administration Covéa et le neurochirurgien Marc Tadié.