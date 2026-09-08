Dijon organise une journée pour rapprocher les générations





Le 23 septembre 2026, Dijon accueillera la Journée intergénérationnelle au Jardin Darcy, un événement gratuit et ouvert à tous, visant à rapprocher les générations. Organisée par la Ville de Dijon et son Centre communal d’action sociale (CCAS), cette journée a pour objectif de favoriser les échanges entre enfants, jeunes, adultes et seniors. En luttant contre les stéréotypes qui existent entre les âges, l'événement invite chacun à partager ses expériences et talents dans une atmosphère chaleureuse.





Conçu pour être accessible à tous, le programme varié de cette journée comprendra des animations sportives, culturelles, ludiques et créatives. Des activités conçues pour être accessibles à tous les âges seront proposées tout au long de la journée, encourageant ainsi la participation de chacun. Des moments d'animation seront également prévus, incluant de la musique, de la danse et des quiz. Une scène ouverte pendant le déjeuner permettra aux participants de se rassembler autour d’un pique-nique convivial.





Cette initiative, soutenue par divers partenaires associatifs et bénévoles, témoigne de l'engagement de Dijon en faveur du lien social et du vivre-ensemble. Que ce soit en famille ou entre amis, la Journée intergénérationnelle offre une belle occasion de créer des rencontres enrichissantes et de partager des instants précieux au cœur de la ville.