Au total, 115 associations seront présentes. Sport, culture, loisirs, solidarité, musique ou citoyenneté : les visiteurs pourront se renseigner directement auprès des bénévoles et responsables associatifs, découvrir leurs projets et échanger sur les activités proposées pour la nouvelle saison. Plusieurs services municipaux seront également sur place, dont la médiathèque, le service culturel, le service seniors, le Centre social La Rotonde et le conservatoire.

Plus de 3 000 visiteurs attendus

Le Village associatif devrait attirer plus de 3 000 personnes au cours de la journée. Pour les habitants, c’est l’occasion de découvrir une activité, de trouver une association correspondant à leurs envies ou simplement de venir rencontrer les acteurs qui font vivre le tissu associatif local. Les associations pourront de leur côté profiter de cette journée pour présenter leurs actions, accueillir de nouveaux adhérents et nouer des contacts avec d’autres structures du territoire.

«Les associations sont un pilier de notre commune. Elles créent du lien, portent des projets et permettent à de nombreux habitants de s’engager au service des autres. La Ville a fait le choix de les soutenir durablement, et le Village associatif est l’expression concrète de cet engagement», déclare Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, président de l’Agglomération et conseiller départemental.

Des démonstrations pour rythmer la journée

Dès 10 h, l’ouverture du Village associatif sera accompagnée par la fanfare de l’Union Musicale. Plusieurs démonstrations seront ensuite proposées au public : danse, twirling, capoeira, rugby, MMA ou encore dressage canin. Une déambulation de Samb’a Bulle viendra également ponctuer la journée.

Des espaces de restauration et une buvette seront accessibles sur place pour permettre aux visiteurs de faire une pause entre les animations. Pour assurer le bon déroulement de l’événement, des médiateurs de la Ville et un poste de secours de la Croix-Rouge seront présents au Palais des sports.



