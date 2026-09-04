Braderie de Lille : les recherches d'hébergement sont en hausse de 14%

Si toutes les générations vont se retrouver à Lille pour cet événement d'une ampleur unique en Europe, la Gen X demeure la première génération représentée avec 34% des réservations, devant les Millenials (29%) et la Gen Z (24%). Plus d'un tiers des réservations ont été effectuées au moins six mois avant l'événement, en hausse de six points par rapport à 2025.

Touristes français et internationaux

Les touristes français restent largement majoritaires (74% des réservations), mais les visiteurs internationaux représentent plus d'un quart d'entre-elles. Parmi eux, des pays voisins, à l'image des Pays-Bas (11%), du Royaume-Uni (7%) et de la Belgique (4%). A noter également que près de 80% des réservations portent sur des séjours de deux nuits ou plus. Les séjours de trois à quatre nuits représentent désormais près de 20% des réservations, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir la métropole lilloise au-delà de la Braderie.

En 2024, les voyageurs accueillis par des hôtes Airbnb à Lille auraient dépensé, selon la plateforme, plus de 66 millions d'euros dans les commerces locaux et soutenu plus de 4 200 emplois locaux. Le plus grand marché aux puces d'Europe s'étale sur 100 km de stands et accueille chaque année plus de deux millions de visiteurs venus chiner parmi 10 000 exposants.