Basic-Fit poursuit sa croissance fulgurante

Depuis sa naissance en 2010 aux Pays-Bas, Basic-Fit a comme vocation de rendre le sport accessible à tous et partout. L'opération nationale Septembre Bouge s'inscrit donc dans la lignée de la politique du leader du fitness en France. «Ce partenariat, utile et durable, correspond à notre ADN. L'objectif est d'améliorer le bien-être physique, psychique et social» confirme la direction. La première édition s’appuie notamment sur une tournée nationale de 18 villes-étapes, des villages sport-santé gratuits et ouverts à tous, ainsi que de nombreux événements organisés partout en France. Dans ce cadre, Basic-Fit prend part à cette mobilisation à travers un dispositif déployé sur plusieurs temps forts. À travers ses clubs implantés dans 13 des 18 villes-étapes de la tournée, la marque orange ira à la rencontre des Français avec l'objectif de leur donner envie d’intégrer davantage l’activité physique dans leur quotidien, et apportera également un soutien financier à l'opération ainsi que des dons : chaque Maison Sport-Santé sera équipée d’un Smart Bike Connectable.

Implantée en France depuis 2015, la marque néerlandaise compte aujourd'hui 3500 collaborateurs et 900 centres à travers le territoire national, dont 88 centres en Hauts-de-France. «La France est le pays où nous sommes les plus représentés, et loin devant les autres pays européens. Nous sommes présents sur toutes les villes de plus de 30 000 habitants en France hors Ile-de-France» confirme l'intéressé. Basic-Fit est aujourd'hui implanté en Allemagne, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en France à travers 2151 clubs en Europe. Et le groupe ne se fixe aucune limite : «On ne s'interdit rien dans le développement, l'ambition est d'être leader sur tous les marchés sur lesquels nous sommes implantés. On ne veut surtout pas s'endormir sur nos lauriers». Parmi ses clubs français, plus d'un tiers sont ouverts 24h/24 et 7 jours sur 7. Au total, le leader du fitness réunit plus de 2 millions de membres à ce jour, devançant ainsi de loin la concurrence sur le marché très porteur du fitness.

Ouverture au modèle de franchise

Actuellement, les centres sont sous le modèle de succursale, mais d'ici la fin de l'année, Basic-Fit lancera un vaste projet national de franchises. «D'ici plusieurs années, nous tablons sur l'ouverture de 400 centres supplémentaires sous le modèle de franchises» précise Fabien Rouger, directeur des opérations immobilières de Basic Fit. Les clubs sont généralement compris entre 1000 et 2000 m² en fonction de l'emplacement. En termes de croissance, le groupe néerlandais a réalisé un excellent premier semestre 2026. «Nous avons ralenti sur l'ouverture de clubs cette année, contrairement aux années précédentes avec un rythme d'une centaine ouvertures par an, nous avons donc actuellement des clubs plus matures et ainsi des résultats financiers qui s'améliorent» se félicite l'intéressé. Pour rappel, le siège social de Basic-Fit a ouvert sur la zone de la Pilaterie à Wasquehal en 2025 et compte près de 80 collaborateurs. Un emplacement stratégique, non loin d'Amsterdam (Hoofddorp) où se situe le siège international.