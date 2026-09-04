Afyren poursuit la montée en puissance de son usine mosellane

Après une reprise des opérations en juillet, le site a produit plus de 200 tonnes d’acides, ainsi qu’un volume important d’engrais associé. Les travaux réalisés en juin ont également permis d’améliorer la capacité de production démontrée. Celle-ci a été poussée à 30% à plusieurs reprises, avec un pic à 40% sur 48 heures. L’enjeu est désormais de parvenir à maintenir ces niveaux de production sur des périodes plus longues, via les progrès dans la maîtrise industrielle et une fiabilité renforcée pour accroître les taux d’efficacité globale de l’usine.

Le cap des 1 000 tonnes franchi

À la fin du mois d’août, les résultats restent cependant en dessous des attentes de l’entreprise, qui indique avoir engagé plusieurs mesures correctives. Cependant, l’usine a franchi un seuil symbolique : plus de 1 000 tonnes d’acides ont été produites depuis le début de la phase de ramp-up ouverte en juin 2025. Pour Afyren, cette étape marque l’entrée du site dans une phase industrielle et commerciale.

Afyren confirme l’objectif de passer d’une production en centaines de tonnes en 2025 à une production en milliers de tonnes en 2026. Une progression significative de la production et des ventes est attendue au second semestre. Afyren vise par ailleurs au moins un nouveau doublement du chiffre d’affaires d’Afyren Neoxy par rapport au premier semestre 2026. Fort d’une production en hausse, Afyren poursuit son développement avec de nouveaux contrats commerciaux en cours de finalisation.