"C'est de l'horlogerie : notre priorité, c'est d'assurer une sécurité maximale tout en minimisant l'impact sur la vie quotidienne des Parisiens", explique le préfet de police Patrice Faure en détaillant le dispositif prévu pour la visite du Pape Léon XIV à Paris et à Saint-Denis.

"Il n'y a pas de religion quand il s'agit d'exercer notre mission absolue : protéger nos concitoyens", dit-il dans un entretien accordé vendredi à l'AFP.

"L'objectif de la préfecture de police (PP) est de permettre au public de profiter pleinement de ces moments et d'accueillir avec fierté le souverain pontife et en même temps limiter la durée des contraintes" pendant cette visite les 25 et 26 septembre, résume le préfet.

La PP est habituée à gérer des grands événements, à commencer par les Jeux olympiques de 2024, qui représentaient un défi sécuritaire dont elle est sortie auréolée.

A ce stade, assure Patrice Faure, "aucune menace n'a été identifiée" par les services.

Quelque "14.000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers" seront mobilisés le vendredi, premier jour de la visite du pape. Ils seront 12.000 membres de forces de l'ordre et 2.500 sapeurs-pompiers à l'être le samedi.

"La mobilisation peut sembler massive mais, insiste Patrice Faure, c'est à l'image de l'énorme flux de public attendu" : "500.000 personnes sur les Champs-Elysées et la Concorde" le samedi pour la messe en plein air, "jusqu'à 250.000 personnes sur le trajet de la papamobile" le vendredi avant l'office des vêpres à Notre-Dame, "80.000 jeunes au Stade de France" à Saint-Denis pour la veillée le même jour.

"Pour le Stade de France, imaginez, il y aura des centaines de cars à gérer dont il faudra assurer la fluidité des arrivées et des départs. C'est de l'horlogerie", explique le préfet.

S'agissant des séquences parisiennes, les accès sont gérés par le diocèse, qui a mis en place des QR codes pour accéder aux emplacements prévus sur les Champs-Elysées et place de la Concorde. La déambulation du pape dans sa papamobile dans Paris, le long d'un parcours barriéré qui sera accessible via des box, devrait durer "une heure".

Le pape "se déplacera en papamobile de Notre-Dame des Champs (6e) à la place Saint-Michel (5e)" le vendredi vers 16H00, avant de célébrer les Vêpres à Notre-Dame, a détaillé le diocèse de Paris dans un communiqué vendredi soir.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a précisé jeudi qu'une bulle de sécurité avec des policiers à pied serait constituée autour du véhicule papal.

Renfort équestre

"Le besoin de sécurité" ne se limite pas à ceux qui seront au plus près du pape, mais également à tout le public aux abords, fait valoir le préfet de police. Pour ce faire, des effectifs de policiers seront déployés partout, avec notamment un "renfort équestre" de "60 à 80 cavaliers" de la police et de la gendarmerie.

Il relève qu'il y aura au même moment les concerts de Céline Dion à la Plenitude Arena à Nanterre - 16 au total à partir du 12 septembre - et diverses autres manifestations dans la capitale.

Mais Patrice Faure, qui recevait des maires d'arrondissement vendredi après-midi, l'assure : il a "une volonté sincère de limiter l'impact sur la vie quotidienne des Parisiens et sur les commerçants".

Les contraintes seront là, forcément. Ainsi, les commerces des Champs-Elysées seront fermés le samedi. La place de la Concorde sera fermée à la circulation du "16 septembre 22H00, pour le montage des structures, jusqu'au 28 septembre 12H00, pour la phase de démontage", explique le préfet.

La navigation sur la Seine sera "interdite durant la séquence Notre-Dame" du vendredi.

"Il y aura des drones et un dispositif antidrones en lien avec l'armée de l'air", ajoute Patrice Faure.

Le préfet de police insiste sur le fait qu'il "ne gère pas un événement religieux, mais un événement d'ordre public", de l'arrivée du pape à l'aéroport d'Orly le vendredi matin à son départ pour Lourdes le samedi après-midi. Après avoir passé son dimanche au sanctuaire marial pyrénéen, Léon XIV se rendra à Metz le lundi, avant de rentrer à Rome en soirée.