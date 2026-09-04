Le site MERLOT TP, appartenant à Roger Martin, dispose désormais d’une nouvelle centrale d’enrobage à chaud. Cette installation, destinée à accompagner le développement industriel de l’établissement, s’inscrit dans la volonté du groupe de moderniser ses équipements de production au plus près des territoires.



Une centrale conçue pour diversifier la production

La nouvelle unité est une RF200 NEO2, développée par le constructeur français Ermont. Elle repose notamment sur la technologie RETROFLUX, déjà utilisée sur d’autres sites du groupe. Cette installation permet de produire plusieurs catégories d’enrobés, notamment des enrobés chauds, tièdes, semi-tièdes ou colorés.

La centrale doit également permettre d’optimiser l’utilisation des liants et des granulats recyclés. Selon le groupe, elle peut intégrer jusqu’à 50 % d’agrégats d’enrobés recyclés dans sa production.





Réduire les consommations et les émissions

L’installation a aussi été pensée pour limiter sa consommation énergétique et ses émissions. Son procédé de combustion et de filtration doit permettre une meilleure maîtrise des rejets. Le GPL remplace par ailleurs le fioul lourd, avec la possibilité d’utiliser à terme du biogaz.

Pour MERLOT TP, cette nouvelle unité doit renforcer la capacité du site à répondre aux besoins de clients publics et privés. Elle doit également offrir aux équipes un outil présenté comme plus moderne, plus sûr et plus ergonomique.

« Cette inauguration illustre notre volonté d’investir durablement dans nos filiales et nos territoires. Avec cette nouvelle usine d’enrobage à chaud, MERLOT TP dispose d’un outil industriel moderne, performant et respectueux de l’environnement, au service des clients et des équipes locales », souligne Vincent MARTIN, président du Groupe Roger Martin.