Enedis renforce ses effectifs en Bourgogne avec 29 nouveaux alternants

La rentrée 2026 marque l’arrivée de nouveaux alternants au sein de la direction régionale d’Enedis en Bourgogne. Au total, 29 nouveaux alternants rejoignent cette année ses équipes. Avec les 23 alternants déjà présents et qui poursuivent leur formation, Enedis compte désormais 52 alternants dans la région.





Des missions au cœur des métiers d’Enedis

Parmi les nouveaux arrivants, 9 ont plus de 25 ans. Au cours de leur parcours, ils développent des compétences techniques et peuvent obtenir les habilitations nécessaires pour intervenir sur les installations électriques en toute sécurité. Ils participent également à différentes missions, entre autres le raccordement des particuliers, des entreprises et des collectivités, l’exploitation et la maintenance du réseau, et la relation avec les clients.

Les alternants sont répartis dans plus de vingt établissements scolaires des quatre départements de la région : la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, l’Yonne et la Nièvre. Enedis participe par ailleurs au programme « Les Écoles des réseaux pour la transition énergétique », développé en partenariat avec l’Éducation nationale. En Bourgogne, huit établissements sont conventionnés dans ce cadre.

Dix alternants ayant achevé leur formation à l’été 2026 ont été recrutés en CDI par Enedis en Bourgogne.