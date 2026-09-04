Les entreprises de Rouen mieux guidées vers les aides

La CCI Rouen Métropole relaie auprès des entreprises la plateforme Les-aides.fr, conçue pour faciliter la recherche de financements. L’outil rassemble des informations sur les subventions, prêts, appels à projets et concours accessibles aux entreprises. Les dispositifs peuvent être recherchés en fonction de la nature du projet, avec l’objectif de réduire le temps consacré aux démarches et d’améliorer l’accès aux différents mécanismes de soutien. Pour les dirigeants, cette centralisation peut notamment faciliter la préparation de projets d’investissement, de développement ou de création d’activité.

Les aides publiques restent difficiles à identifier

À l’échelle nationale, les entreprises disposent d’un nombre important de dispositifs de soutien, proposés par l’État, les collectivités, les organismes publics ou des acteurs privés. La difficulté réside souvent dans l’identification du dispositif correspondant au projet, mais aussi dans les conditions d’éligibilité et les délais de candidature. La centralisation de ces informations constitue donc un enjeu pour l’accès aux financements et peut contribuer à sécuriser les décisions d’investissement des petites et moyennes entreprises.