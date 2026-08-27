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Vaux-Andigny (02) Vaux-Andigny (02)
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Zehnder, un spécialiste du radiateur décoratif

L'unité de production du groupe Zehnder à Vaux-Andigny, au nord de l’Aisne, est un site industriel majeur. L’usine axonaise a récemment bénéficié d’un investissement d’un million d’euros, devenant l’unique site européen du groupe à produire des radiateurs à tubes plats. Sandrine Giet, nouvelle PDG de Zehnder Group Vaux-Andigny depuis avril dernier, raconte les défis de ce site plus que centenaire.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>C'est l’une des grandes signatures industrielles du département de l’Aisne. Nichée à Vaux-Andigny, en Thiérache, l’usine Zehnder s’appuie sur une riche et longue histoire. Créée en 1920, l’usine fabriquait alors des tuiles. Après-guerre, en 1946, elle bascule vers la fabrication de chaudières et en 1964, la marque Acova pour Atelier de construction de Vaux-Andigny, est créée.&nbsp;En 1994, la marque rejoint le groupe suisse Zehnder, spécialiste des solutions de climat intérieur et présent dans 70 pays dans le monde.&nbsp;</p><p>Et depuis lors, l’usine axonaise est spécialisée dans la fabric.

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