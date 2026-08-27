Zehnder, un spécialiste du radiateur décoratif

Dossier

L'unité de production du groupe Zehnder à Vaux-Andigny, au nord de l’Aisne, est un site industriel majeur. L’usine axonaise a récemment bénéficié d’un investissement d’un million d’euros, devenant l’unique site européen du groupe à produire des radiateurs à tubes plats. Sandrine Giet, nouvelle PDG de Zehnder Group Vaux-Andigny depuis avril dernier, raconte les défis de ce site plus que centenaire.