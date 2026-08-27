Autrefois détenue par son partenaire italien Magnetto, le groupe japonais Unipres a annoncé avoir pris le contrôle total d'UM Corporation, implantée à Biache-Saint-Vaast. Spécialiste de la fabrication et de la vente de pièces embouties et ferrées pour l'industrie automobile, l'usine a pour clients Renault, Peugeot, Citroën, Nissan ou encore Opel. Créée en 2003, l'usine compte 250 collaborateurs. C'est notamment depuis Biache-Saint-Vaast que sont embouties et assemblées les pièces de structures pour châssis automobiles.

L'opération estimée à 45 millions d'euros, est accompagnée d'un changement de dénomination : UM Corporation devient ainsi Unipres France SAS. Cette acquisition intervient dans un contexte d'exercices difficiles pour l'entreprise, marqué par la conjoncture du marché automobile et les conséquences encore présentes de la crise sanitaire sur les ventes.

Vers un nouveau souffle ?

Unipres était déjà entré au capital de l'entreprise en 2003, aux côtés du groupe italien Magnetto, avec un agrandissement d'usine et une modernisation de la production, notamment dans une ligne d'emboutissage à chaud. Avec cette prise de contrôle, l'usine ambitionne d'avoir de nouveaux projets d'ici la fin de l'année 2026 et espère renouer avec la rentabilité.

En 2025, Unipres France SAS affiche un chiffre d'affaires de 79,5 millions d'euros, en perte nette de 42,5 millions d'euros.