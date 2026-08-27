CCI Rouen Métropole : une plateforme pour identifier les aides

Pour les entreprises, identifier les bons dispositifs de financement peut représenter une étape à part entière avant même le lancement d’un investissement. La CCI Rouen Métropole met en avant Les-aides.fr, une plateforme conçue par les Chambres de commerce et d’industrie pour centraliser les dispositifs disponibles selon la nature des projets. Subventions, prêts, appels à projets ou concours peuvent ainsi être recherchés dans une même base de données. Pour les dirigeants, l’enjeu est notamment de réduire le temps consacré aux démarches et de mieux identifier les ressources susceptibles d’accompagner une création, une transformation ou un développement d’activité.

L’accès aux financements devient stratégique

Dans un contexte où les entreprises doivent composer avec des investissements liés notamment à la transition numérique, énergétique ou au développement de leur activité, la capacité à identifier les aides mobilisables peut peser sur le montage financier d’un projet. La multiplication des dispositifs, portés par différents niveaux de collectivités et organismes, rend également leur lisibilité plus importante. Pour les territoires, ces outils constituent un moyen de rapprocher les entreprises des financements disponibles et, potentiellement, de faciliter la concrétisation de projets économiques locaux.