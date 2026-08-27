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Un nouveau dirigeant à la tête d'ATTILA Lille Seclin

ATTILA, spécialiste de la réparation et de l’entretien des toits depuis plus de 20 ans, poursuit son développement national avec la reprise de son agence de Lille Seclin par Michael Ovinet. Créée en mars 2025, l’agence entre dans une nouvelle phase de développement sous l’impulsion de ce nouveau dirigeant. Avec quatre franchises dans le Nord et sept dans les Hauts-de-France, ATTILA consolide son ancrage local et réaffirme la mission et l’engagement du réseau : protéger et préserver les toitures des entreprises, des collectivités et des clients Grands-Comptes.



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© Attila

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026

Avec plus de 130 agences en France, ATTILA est le premier réseau national spécialisé dans la réparation et l’entretien de tous types de toitures. Fondé sur une approche innovante, prévenir plutôt que guérir, le réseau s’adresse à tous types d’acteurs privés ou publics, quels que soient leur secteur d’activité ou la taille de leur structure, ainsi qu’aux particuliers. Depuis plus de 20 ans, ATTILA mobilise l’expertise de ses équipes pour défendre le Capital-toit de ses clients, et poursuit son maillage du territoire afin d’offrir un service de proximité réactif et durable. 

«Reprendre une entreprise, c’est un engagement qui dépasse le cadre professionnel […], après plusieurs années en tant que salarié, j’ai choisi ATTILA pour développer ma propre activité. J’y ai trouvé un réseau structuré, un métier porteur de sens et un véritable esprit d’équipe. C’est cette combinaison qui m’a convaincu de franchir le pas. Ce qui m’anime, c’est de construire avec mes équipes une agence de proximité reconnue pour sa réactivité et la qualité de son service» témoigne Michael Ovinet, franchisé de l’agence ATTILA Lille Seclin. 

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