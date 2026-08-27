Un nouveau dirigeant à la tête d'ATTILA Lille Seclin

Avec plus de 130 agences en France, ATTILA est le premier réseau national spécialisé dans la réparation et l’entretien de tous types de toitures. Fondé sur une approche innovante, prévenir plutôt que guérir, le réseau s’adresse à tous types d’acteurs privés ou publics, quels que soient leur secteur d’activité ou la taille de leur structure, ainsi qu’aux particuliers. Depuis plus de 20 ans, ATTILA mobilise l’expertise de ses équipes pour défendre le Capital-toit de ses clients, et poursuit son maillage du territoire afin d’offrir un service de proximité réactif et durable.

«Reprendre une entreprise, c’est un engagement qui dépasse le cadre professionnel […], après plusieurs années en tant que salarié, j’ai choisi ATTILA pour développer ma propre activité. J’y ai trouvé un réseau structuré, un métier porteur de sens et un véritable esprit d’équipe. C’est cette combinaison qui m’a convaincu de franchir le pas. Ce qui m’anime, c’est de construire avec mes équipes une agence de proximité reconnue pour sa réactivité et la qualité de son service» témoigne Michael Ovinet, franchisé de l’agence ATTILA Lille Seclin.