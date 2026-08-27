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Violences au travail : moins se voir pour mieux se porter ?

Elles ont été dénoncées et analysées dans les années 1980, dans une époque où les attentes de l’entreprise étaient placées au centre d’un processus d’attraction qui pouvait s’avérer destructeur. Près de 50 ans plus tard, les violences sont toujours une réalité dans la sphère professionnelle... malgré des avancées réalisées, le risque demeure fort. Et si le télétravail mettait en avant la profondeur du problème ?

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47% des salariés déclarent avoir été victimes d’au moins une micro-agression au travail.© D.R

47% des salariés déclarent avoir été victimes d’au moins une micro-agression au travail.© D.R

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>Disputes, impolitesses, intimidation, mauvaise humeur chronique dirigée vers l’autre, harcèlement moral, sexisme, agressions physiques... ces violences se retrouvent dans tous les lieux et dans toutes les situations, le monde du travail n’y échappant pas. À tel point que les chiffres sont mêmes jugés «<em>inquiétants</em>» pour de nombreux experts : selon une étude Ifop publiée en 2024, 47% des salariés déclarent avoir été victimes d’au moins une micro-agression au travail sur une période de cinq ans, et 82% ont été témoins de micro-agressions en entreprise.<br><br>La commission éducation, .

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