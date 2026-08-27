Violences au travail : moins se voir pour mieux se porter ?

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CCI Rouen Métropole : une plateforme pour identifier les aides
27/08/2026 LGFR
Rouen (76)
Elles ont été dénoncées et analysées dans les années 1980, dans une époque où les attentes de l’entreprise étaient placées au centre d’un processus d’attraction qui pouvait s’avérer destructeur. Près de 50 ans plus tard, les violences sont toujours une réalité dans la sphère professionnelle... malgré des avancées réalisées, le risque demeure fort. Et si le télétravail mettait en avant la profondeur du problème ?
47% des salariés déclarent avoir été victimes d’au moins une micro-agression au travail.© D.R
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