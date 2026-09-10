L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) recrute quatre bénévoles en Saône-et-Loire. Trois postes concernent les secteurs de Mâcon et du Creusot. Le quatrième est basé à Chalon-sur-Saône. Cette campagne s’inscrit dans le cadre d'une opération nationale menée du 7 au 11 septembre.



Les futurs bénévoles participeront à l’accompagnement individuel des entrepreneurs. Ils pourront également contribuer à l’étude des demandes de financement, faire connaître les dispositifs de l’association et nouer des partenariats locaux. Leur rôle pourra aussi les conduire à représenter l’Adie lors de réunions, événements ou instances locales.

Un réseau déjà présent

En Saône-et-Loire, l’Adie s’appuie actuellement sur deux conseillères et quatre bénévoles. L’association dispose d’agences à Mâcon et Chalon-sur-Saône, ainsi que de permanences au Creusot et dans le quartier prioritaire des Saugeraies, à Mâcon.



En Bourgogne-Franche-Comté, le réseau compte 10 agences et 12 permanences. Il réunit 24 salariés et 29 bénévoles. Leur mobilisation a contribué à financer et accompagner 734 entrepreneurs en 2025. L’Adie souhaite désormais élargir cette équipe afin de poursuivre son action auprès des porteurs de projets.



La campagne de recrutement prévoit également plusieurs webconférences du 7 au 11 septembre. Celles-ci permettent aux personnes intéressées de découvrir les missions proposées et d’obtenir des réponses à leurs questions. L’association recherche notamment des personnes souhaitant mettre leurs compétences ou leur expérience au service des entrepreneurs, avec un engagement adapté à leurs disponibilités.