Somme : une rentrée très active pour HDF Connect

«En ce début septembre, il est temps pour chacun des membres du réseau Connect HDF et pour moi de raviver les contacts et de s'ouvrir à de nouvelles opportunités d'affaires sur le territoire», invite Florentin Blanchard, le créateur de ce réseau qui compte déjà plusieurs dizaines de membres, toujours nombreux aux événements de ce réseau B2B hybride dédié à la création de synergies locales. Le programme d'événements en présentiel inédits, riches en saveurs et en connexions s'annonce passionnant avec l'organisation mardi 8 septembre du premier déjeuner "Made in Terroir" de Connect HDF avec Fermogoût et les Canards de la Germaine qui viendront spécialement présenter et faire déguster plusieurs de leurs produits locaux.

«Ce déjeuner de rentrée sera gourmand et mettra notre terroir régional à l'honneur. Cela se passera dans le cadre exceptionnel du Petit Château de Lamotte Brebière. C'est un espace de réception exceptionnel et très récemment rénové», ajoute Florentin Blanchard. Ce jour-là une conférence rev3 sera également proposée par une experte afin d'accompagner la transformation stratégique et durable des PME des Hauts-de-France, avec un accompagnement structuré et cofinancé par la Région.

Petit-déjeuner tonique chez Générations Sports

Il y a quelques jours, c'est dans une toute autre ambiance que les membres du réseau se sont retrouvées pour une remise en forme en douceur mais pleine d'énergie, lors d'un petit-déjeuner chez Générations Sports à Amiens et en tenues de sport. «Rien de tel pour réveiller les corps, les esprits et les synergies avant de replonger dans nos dossiers. Participer à nos rencontres en présentiel est essentiel, mais étendre votre visibilité en ligne entre chaque événement est aussi la clé d'une stratégie gagnante, assure Florentin Blanchard. Que vous soyez entrepreneur, commerçant, artisan, producteur ou indépendant, vous êtes les bienvenus dans le réseau».

C'est d'ailleurs sur la version numérique du réseau, sur le site https://connect-hdf.fr/ que sont annoncés l'ensemble des événements des entreprises et associations membres comme la rencontre dirigeants Dynabuy du 11 septembre à Longueau.