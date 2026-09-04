



Le 1er octobre 2026, Dunkerque accueillera les 8èmes Rencontres Européennes Décarbonation, Industries et Territoires (REDIT), qui réuniront 60 à 80 industriels qualifiés, sur invitation, autour des enjeux de la décarbonation des territoires industrialo-portuaires.





L'événement se déroulera de 8h30 à 12h30 dans l'amphithéâtre du Bâtiment ÉcosystèmeD, situé au 60 Rte du Pertuis du Môle 2. Initié en 2020, l'objectif de décarbonation du territoire dunkerquois fait l'objet d'un suivi annuel par les industriels et les acteurs publics locaux. Cette édition fera le point sur les avancées et les freins depuis le lancement de cette dynamique.





Les principaux enjeux au programme





Au cours de cette édition, les participants aborderont notamment l'avancement de la feuille de route de décarbonation territoriale, les freins, les enjeux et les perspectives, ainsi que le rôle attendu de la puissance publique. Le programme prévoit également des échanges sur le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières (MACF/ETS), censé protéger les produits français et européens face à une concurrence non soumise aux mêmes normes. Les usages prioritaires de l'électricité, ainsi que le captage, le transport et le stockage du CO₂ résiduel (CCS), seront également abordés.





Plusieurs industriels attendus





Parmi les intervenants annoncés figurent Bruno Bonnell, Patrice Vergriete, Maurice Georges, François Lavallée, Jean-Marc Jancovici, Christophe Grudler et Pascal Canfin. Plusieurs entreprises seront également présentes, dont Air Liquide, Aluminium Dunkerque, ArcelorMittal France, Dunkerque LNG, EDF, Eramet Comilog, Eqiom, Ferroglobe, Imerys, Lhoist, Natran et RTE.



