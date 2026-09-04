À Bure, le nucléaire ne se résume pas au projet Cigéo. La venue d’Alain Di Crescenzo, président de CCI France, dans le Grand Est, du 3 au 6 septembre, met en lumière un écosystème industriel qui cherche à consolider sa place dans une filière stratégique. Aux côtés de Jean-Paul Hasseler, président de la CCI Grand Est, il rencontrera plusieurs entreprises afin d’examiner leurs capacités d’innovation, de diversification et de développement.

Le territoire dispose notamment d’un savoir-faire industriel ancien. Ferry Capitain, qui revendique 185 ans d’expérience dans la fonderie, l’usinage et l’assemblage, illustre cette capacité à inscrire des compétences historiques dans les besoins de la filière nucléaire. D’autres entreprises, comme EFI Automotive Service, travaillent de leur côté à diversifier leurs activités. Pour les PME et ETI régionales, l’enjeu est donc autant de répondre aux exigences du nucléaire que de sécuriser de nouveaux débouchés industriels.

Le nucléaire accélère les enjeux industriels

Cette question dépasse largement les frontières du Grand Est. La relance du nucléaire en France crée un besoin accru de compétences, de sous-traitants et de capacités industrielles capables d’accompagner les projets sur le long terme. Dans ce contexte, Cigéo constitue pour la Meuse et la Haute-Marne un projet à dimension industrielle durable, avec des effets potentiels sur les activités économiques et les compétences mobilisées localement.