40ème édition du Tourcoing Jazz Festival : demandez le programme

Ancré à Tourcoing depuis 1986, au cœur de la métropole lilloise, il fait vibrer l’Eurométropole chaque automne en réunissant têtes d’affiche internationales, nationales, révélations régionales, nationales et internationales... Le Tourcoing Jazz Festival, le plus ancien et emblématique festival des Hauts de France dédié au jazz, aux musiques du monde, à la soul, au funk et au blues fête, du 10 au 17 octobre 2026, sa quarantième édition.

Cette année, vous y retrouverez entre autres :

Les grands noms du jazz : Kenny Garrett, Erik Truffaz & Antonio Lizana, Vincent Peirani, Emile Parisien, Sophie Alour...

: Kenny Garrett, Erik Truffaz & Antonio Lizana, Vincent Peirani, Emile Parisien, Sophie Alour... Les têtes d'affiche : Yael Naim, Thomas Dutronc, Selah Sue & The Gallands...

: Yael Naim, Thomas Dutronc, Selah Sue & The Gallands... Les concerts gratuits à 12h30 au Magic Mirrors

à 12h30 au Magic Mirrors Les étoiles montantes : Lakecia Benjamin, le duo Brady, Lea Maria Fries...

: Lakecia Benjamin, le duo Brady, Lea Maria Fries... Les fanfares et formations festives : Gallowstreet, Zwazo, Jessie Lee & the alchemists, Orchestra Baobab, BCUC...

: Gallowstreet, Zwazo, Jessie Lee & the alchemists, Orchestra Baobab, BCUC... Les propositions originales : Akutuk Origins (percussions aquatiques à la Piscine de Tourcoing les Bains), concert avec l'Oeno Jazz Quartet (avec dégustations de vins et fromages), le duo musique et danse de Claire Lamothe et Robinson Khoury...

: Akutuk Origins (percussions aquatiques à la Piscine de Tourcoing les Bains), concert avec l'Oeno Jazz Quartet (avec dégustations de vins et fromages), le duo musique et danse de Claire Lamothe et Robinson Khoury... Les festivités autour du festival au long de l'année : expositions, concerts (fête de la musique, journées du patrimoine)... partenariats avec les structures locales : l'Atelier Lyrique, Le MUba, le Grand Mix, le Fresnoy, l'Aéronef, la médiathèque André Malraux, etc.

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