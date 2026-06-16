La Fête de la musique investit le centre historique de Dijon





Dijon se prépare à célébrer la Fête de la musique le dimanche 21 juin 2026, avec un programme riche et varié qui s'étendra dans tout le centre-ville. Cet événement proposera une multitude de styles musicaux allant de l'acoustique au rap, en passant par le jazz, le métal et les musiques traditionnelles. La fête mettra en avant des lieux emblématiques du centre historique dijonnais, favorisant ainsi une ambiance festive et ouverte à tous.

Pour débuter les festivités, un before musical sera organisé sur le parvis de la Cité dès 10h, animé par le groupe RISK. Par la suite, à partir de 16h, des formations acoustiques telles que fanfares et groupes de rue investiront plusieurs espaces emblématiques de la ville, créant ainsi une montée en puissance avant l'ouverture officielle des festivités à 17h. La soirée promet d'être animée jusqu'à 22h30, avec des concerts et des performances réparties sur différentes scènes, dont la place de la Libération qui accueillera la scène principale.

Cette édition vise à garantir une expérience agréable tant pour les festivaliers que pour les riverains grâce à des dispositifs visant à assurer sécurité et confort. La Fête de la musique est un événement phare de la culture dijonnaise, valorisant les talents locaux ainsi que les associations et écoles de musique qui enrichissent la scène artistique de la ville.