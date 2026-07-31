Lancé le 10 mai dernier, le Festival des bistrots, projet départemental, est désormais incontournable dans la Somme. Pour rappel, il s’installe au cœur des villages pour proposer une offre culturelle gratuite, accessible et de qualité en milieu rural. Durant tout l’été, cafés et restaurants du territoire samarien se transforment en scènes à ciel ouvert. Lieux de vie et de convivialité, ils accueillent une programmation musicale éclectique et festive chaque dimanche à partir de 12 heures.



Deux dernières dates à ne pas manquer

Ce dimanche 2 août 2026, le café restaurant Le commerce à Doullens, situé au 49 rue du Bourg accueillera The stray caps (rock, rhythm and blues) ou Les casquettes errantes en français. Au programme, un voyage musical aux États-Unis, du swing des années 30 de Count Basie, au rock seventies, en passant par le R&B de Louis Jordan.

Le dimanche 9 août, les Renardeaux se produiront à La Guinguette de Petit-Port à Saigneville (2 rue Principale). Jeff et Manu (Lémael) se sont rencontrés après un concert de Lémael. Jeff a aimé ses chansons, son univers, particulièrement sa reprise du «Sirop de la rue», chanson de Renaud. Très vite, ils ont sympathisé. L’un et l’autre rêvaient secrètement depuis longtemps de partager leur passion pour «le chanteur énervant». Au gré des souvenirs qu'ils se remémorent, ils évoquent leur Renaud, celui qui les accompagne avec ses chansons depuis de nombreuses années.