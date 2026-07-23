Cette opération, soutenue par Finorpa SCR, par le fonds Hauts-de-France Avenir TPE/PME et par cinq investisseurs-entrepreneurs privés, permet un nouveau développement des activités reprises, désormais réunies sous une nouvelle identité, Resilians. Implanté à Cambrai mais présent dans toute la France, Resilians exploite 65 cafétérias réparties dans 80 établissements hospitaliers.

Le groupe emploie 178 collaborateurs et propose aussi des services de location de téléviseurs et de gestion de distributeurs automatiques. Grâce à ce tour de table de près de 1,8 million d'euros, les outils de gestion et le pilotage de l'activité seront renforcés par le déploiement d'un nouvel ERP. Les cafétérias existantes seront renouvelées, avec une nouvelle identité visuelle de l'enseigne «Le Kiosque».

Des ouvertures prévues

Quatre nouvelles cafétérias par an sur le marché hospitalier public sont prévues, ainsi que le développement de l'activité auprès des cliniques privées, l'élargissement de l'offre mais aussi une diversification, à moyen terme vers les gares, les aéroports ou les aires d'autoroutes ; avec un objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 11 millions d'euros à la fin de l'exercice 2026 et un doublement prévu d'ici cinq ans, à la fois par croissance organique, par conquête de nouveaux contrats et par opérations de croissance externe.