Boutique de minéraux et bijoux aux pierres certifiées venues d'Inde, l'Atelier des Sens est un lieu qui prône une philosophie de travail intérieur et le actions s'appuyant sur la puissance des pierres, des soins énergétiques et des rituels, tel que l'a imaginé Anthony Antic, le fondateur. Son concept va au-delà d'une simple boutique. Anthony Antic prône une philosophie basée sur la spiritualité dans le but d'aider chaque personne à se reconnecter à soi, à ses sens, pour aller vers une remise en question. En somme, pour cheminer à l'intérieur de soi. «La nature transforme tout, se réinvente. Et c'est pareil pour l'être humain, il faut accepter nos différents états émotionnels et les comprendre pour les transformer pour ne pas qu'ils deviennent un problème», assure-t-il.

Cette philosophie s'appuie sur l'énergie des minéraux et des pierres qui sont, pour lui, un support pour mettre en place une réflexion. «Les pierres possèdent une énergie mais ne sont pas magiques, exprime Antony Antic. Si nous mettons une intention dans la pierre, on crée un ancrage psychologique. Avec la bonne intention, on va vers la bonne voie associé à l'énergie de la pierre».

Une nouvelle boutique en ligne



De cette philosophie, L'Atelier des Sens se veut être un antre à la reconnexion à soi. Il est possible de pratiquer des soins énergétiques, des massages, de la naturopathie ou encore de la cartomancie appliqués par des professionnels. Avec toujours cette idée «de faire cheminer les personnes vers un travail intérieur», définit Antony Antic. Dans cette optique, le fondateur a mis en place des rituels, sous forme de coffret : «c'est une guidance pour aider la personne à se poser des questions de façon cyclique».



Plein d'idées pour développer son concept, L'Atelier des Sens possède désormais sa boutique en ligne afin de plonger dans cet univers sprirituel.