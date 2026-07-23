Associés pour agir en faveur de la modernisation de l’école et des politiques éducatives, le préfet de la Somme, Rollon Mouchel-Blaisot, et le directeur académique des services de l’Éducation nationale, Philippe Destable, ont lancé en juin 2025 une action fédératrice auprès des acteurs de l’éducation, des élus et de l’ensemble des collectivités.



Démarche collaborative

La démarche collaborative, baptisée «Écoles d’avenir», fixe un objectif prioritaire : préparer un avenir scolaire ambitieux pour tous les enfants samariens, en tenant compte des particularités sociales et de l’organisation du maillage scolaire de chaque territoire. Car, tous ont fait le choix d'une méthode fondée sur la construction collective plutôt que sur des réponses isolées, en s'appuyant sur les initiatives déjà expérimentées avec succès dans le département.

Comme de nombreux autres, le département de la Somme est confronté à une baisse démographique affectant aussi bien les effectifs du premier que du second degré. Parallèlement, l'épisode de canicule survenu ces dernières semaines a conduit à la fermeture ou à l'ajustement des horaires de la moitié des établissements scolaires du département, illustrant l'urgence d'adapter le bâti scolaire au changement climatique.

État et collectivités

La feuille de route de la démarche vient d’être signée en préfecture d’Amiens par : le préfet de la Somme, le directeur académique des services de l'Éducation nationale, Philippe Destable, Christelle Hiver, présidente du conseil départemental, Hélène Taillandier, directrice de la délégation départementale de la Somme de l'agence régionale de santé, Marc Le Floc’h, directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme et Franck Beauvarlet, président de Territoire d'Énergie Somme.

Cette feuille de route traduit l’engagement des partenaires par des mesures concrètes d’accompagnement des acteurs locaux en termes d’ingénierie et de financement pour, notamment : développer des établissements scolaires innovants permettant de consolider le travail des équipes pédagogiques, optimiser l’usage des bâtiments en les ouvrant davantage sur les territoires, enrichir l'offre périscolaire, culturelle et sportive ou accélérer l'adaptation du bâti scolaire au changement climatique.



