Saint-Quentin : Un nouveau sous-préfet arrive

Le Saint-Quentinois a un nouveau sous-préfet en la personne de Nicolas Onimus. Il arrive en provenance de Pontarlier (Doubs) où il était déjà sous-préfet. Natif de Bron dans le Rhône, Nicolas Onimus a été formé à l'Ecole supérieure de commerce (IPAG) ainsi qu'à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications.

Chevalier de l'ordre du Mérite agricole

Il a d'abord travaillé dans le privé à France Télécom avant d'entrer dans la préfectorale une première fois en tant que sous-préfet en Dordogne en 2005. Il a ensuite été premier conseiller du corps des magistrats des chambres régionales des comptes de Franche-Comté puis de Rhône-Alpes. Dernièrement c'est donc à Pontarlier qu'il était sous-préfet depuis 2022. Il est Chevalier de l'ordre du Mérite agricole.

Nommé sous-préfet de Saint-Quentin, par décret du Président de la République en date du 16 juillet 2026, Nicolas Onimus succède à Anthmane Aboubacar, nommé il y a peu sous-directeur de la préparation, de l’anticipation et de la gestion des crises, à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Il prendra ses fonctions dans les prochaines semaines.