La sécurité routière demeure un enjeu de santé publique. En France, plus de 3 000 personnes meurent encore chaque année sur les routes et plusieurs dizaines de milliers sont blessées. En Moselle, les autorités multiplient les actions de prévention, comme des interventions en milieu scolaire ou des opérations de sensibilisation auprès de conducteurs verbalisés.

Depuis le 3 juillet, l'opération «sac à pain», déployée dans plusieurs dizaines de boulangeries mosellanes, est un levier de sensibilisation supplémentaire pour les acteurs de la sécurité des mobilités.

Le principe ? Acheter sa baguette et repartir avec quelques conseils pour prendre la route en toute sécurité. Sur les sachets distribués aux clients, trois messages simples : «Préparer ma voiture», «Visualiser mon trajet» et «Rester toujours en forme».

L'initiative vise également à renforcer un dialogue plus direct entre les services de gendarmerie et la population.

Pourquoi choisir un sac à pain pour communiquer ?

Le choix du sac à pain n'est pas anodin. Ce type d’opération a déjà servi à porter d'autres messages d'intérêt général, notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes ou les campagnes de santé publique. Et pour cause : avec 12 millions de Français qui se rendent dans une boulangerie chaque jour acheter une baguette, son emballage constitue un support de communication particulièrement efficace.