Saint-Quentin : Le sous-préfet en partance

La préfecture de l'Aisne annonce le départ du sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Quentin. Par décret du Président de la République en date du 17 juin 2026, il est mis fin à sa demande, à ses fonctions. Fanny Anor, préfète de l'Aisne, salue son «engagement constant sur le terrain» et sa faculté à travailler en étroite collaboration avec les élus locaux. «Sous sa casquette de sous-préfet référent France 2030, il aura largement contribué à insuffler une dynamique nouvelle pour accompagner les entreprises engagées pour bâtir la France de demain. Le département de l’Aisne compte ainsi 2 nouveaux lauréats en 2026, et 4 candidatures en cours d’examen», souligne la préfecture.

Engagé pour le développement économique

L'engagement du sous-préfet dans les dossiers de développement économique du territoire ainsi que dans les projets de transition écologique et de développement durable, est également souligné. Son action aura aussi été guidée par une attention particulière portée à la sécurité et à la prévention de la délinquance. Il s’est ainsi investi personnellement dans le durcissement des suspensions administratives de permis de conduire pour les comportements inadaptés sur nos routes. Son/sa successeur(e) sera prochainement nommé(e).