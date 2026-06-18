Cette nouvelle version cible notamment les secteurs de la logistique, des services de terrain et de la medtech, où la fiabilité et la précision de la reconnaissance vocale constituent des enjeux opérationnels importants. La solution a été conçue pour répondre aux besoins de déploiements à grande échelle dans des environnements professionnels.

La mise à jour vise à améliorer les performances de reconnaissance vocale tout en préservant les infrastructures existantes des entreprises. Elle permettra aux entreprises de bénéficier d’une technologie vocale de pointe sans remettre en cause leurs workflows, intégrations ou commandes vocales existants.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des développements menés par l’entreprise ces dernières années. Les précédentes versions du VDK avaient notamment intégré des technologies propriétaires d’amélioration et d’optimisation audio destinées à renforcer la qualité des interactions vocales dans des environnements complexes.

Avec l’intégration de la technologie de reconnaissance vocale neuronale de Cerence, combinée à ses propres technologies d’intelligence artificielle, Vivoka entend renforcer la précision, la robustesse et la fiabilité de sa plateforme. Cette nouvelle version est présentée comme une réponse aux exigences des usages professionnels nécessitant des solutions vocales embarquées performantes.