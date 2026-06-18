



Acteur historique du charbon végétal en France, le Groupe BORDET entend franchir une nouvelle étape dans son développement avec PyroBiOil 4.0. Prévu pour une mise en service en 2028 à Decize, ce site pilote doit permettre la production annuelle de 15 000 tonnes de charbon végétal ainsi que de biohuiles destinées à différents usages industriels.

L'objectif affiché est d'offrir aux industries utilisant des procédés à haute température, notamment dans la métallurgie, la sidérurgie, la chimie ou encore les matériaux de construction, une alternative biosourcée à certaines matières premières d'origine minérale ou pétro-sourcée. Le groupe estime que cette initiative peut contribuer à réduire les émissions de carbone tout en s'appuyant sur des ressources issues de la biomasse locale.

Un projet soutenu dans le cadre de France 2030

PyroBiOil 4.0, lauréat de l'appel à projets « Première Usine » opéré par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030, bénéficie d'un soutien de 14,1 millions d'euros. Cette aide doit accompagner le passage du projet à l'échelle industrielle et favoriser son déploiement auprès des filières les plus émettrices.

Le procédé développé par l'entreprise repose sur la pyrolyse continue de la biomasse. Il permet de produire simultanément du carbone végétal et des biohuiles, ouvrant la voie à plusieurs débouchés industriels.

Une ouverture aux partenaires industriels

Le Groupe BORDET souhaite désormais associer des partenaires industriels au développement du projet. L'entreprise cible en priorité les acteurs confrontés aux enjeux de décarbonation de leurs procédés et désireux de réduire leur dépendance aux intrants fossiles ou minéraux.

Selon le groupe, le site de Decize constitue une étape clé pour valider le procédé à l'échelle industrielle, qualifier les produits obtenus et préparer la duplication future du modèle. L'ambition est également de contribuer à l'émergence d'une filière française et européenne du carbone végétal au service de la transition industrielle.



