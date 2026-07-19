Le 13 juillet dernier, Sébastien Martin, ministre de l'Industrie, était en visite en Seine-Maritime. Son premier rendez-vous était chez Cabot Carbone à Lillebonne. L'Energy Center, porté par l'entreprise, a été désigné comme l'un des 150 projets stratégiques «Notre-Dame». Cette méthode, présentée par le président de la République Emmanuel Macron en avril dernier, doit permettre d'«accélérer les projets industriels stratégiques».

L'entreprise exploite la dernière usine française de production de noir de carbone, une matière première utilisée notamment dans les pneumatiques, les peintures, les encres et les plastiques. Elle bénéficie également du dispositif de soutien à la décarbonation de l'industrie (DECARB-IND).

À Port-Jérôme, Cabot Carbone s'est associé à Engie Solutions pour développer un projet d'Energy Center. Celui-ci prévoit la récupération du gaz résiduaire issu de la fabrication du noir de carbone ainsi que de la chaleur des gaz de combustion des séchoirs.

Concrètement, il s'agit de produire de la vapeur décarbonée. Celle-ci alimentera à la fois le site de Cabot Carbone et plusieurs industriels voisins grâce à la création d'un réseau de vapeur. À terme, le projet doit éviter le brûlage de ces gaz sur le site et permettre d'éviter l'émission d'environ 80 000 tonnes de dioxyde de carbone par an.

Trois autres projets seinomarins retenus

Cabot Carbone n'est pas la seule entreprise seinomarine à recevoir un coup de pouce de l'État. Trois autres investissements du département figurent également parmi les projets retenus.

À Saint-Jean-de-Folleville, le projet d'Eastman prévoit la construction d'une usine de recyclage moléculaire des plastiques, sur la zone de Port-Jérôme II. L'objectif est de recycler des déchets plastiques, notamment les polyesters, aujourd'hui difficiles, voire impossibles, à valoriser.

À Petit-Couronne, le projet DEZiR de Verso Energy prévoit la production de carburant d'aviation durable de synthèse (e-SAF) à partir de dioxyde de carbone biogénique capté à Alizay, dans l'Eure. Cet investissement de 1,3 milliard d'euros vise à accélérer la décarbonation du transport aérien.

Enfin, au Havre, Lhyfe développe une unité de production d'hydrogène bas carbone. En partenariat avec Yara, l'entreprise prévoit de produire plus de 30 tonnes d'hydrogène par jour à partir de 2029.