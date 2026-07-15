Lesaffre renforce sa R&D avec Rania Abou Samra

Le groupe nordiste Lesaffre, spécialiste mondial de la fermentation et des micro-organismes, nomme Rania Abou Samra au poste de directrice Recherche, Développement et Innovation (RD&I). Elle rejoint à cette occasion le comité exécutif.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la R&D appliquée à l'alimentation et à la santé, elle arrive de Nestlé, où elle a occupé plusieurs fonctions internationales en Suisse, aux États-Unis puis à Dubaï, dernièrement comme vice-présidente Innovation et R&D pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Lesaffre Institute of Science and Technology

Titulaire d'un doctorat en nutrition de l'Université de Toronto, Rania Abou Samra aura pour mission d'accélérer l'innovation au sein du Lesaffre Institute of Science and Technology (LIST), en développant des solutions fondées sur les micro-organismes, la fermentation et les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, pour répondre aux enjeux de l'alimentation, de la santé et des biotechnologies.

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