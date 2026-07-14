Sikkens, marque du groupe AkzoNobel, lance une campagne nationale de recrutement pour renforcer son réseau PASS (Partenaires Agréés Sikkens). Cette initiative s'adresse aux entrepreneurs souhaitant créer, reprendre ou développer un magasin spécialisé dans la peinture professionnelle. À travers ce projet, la marque entend poursuivre l'expansion de son réseau tout en renforçant sa présence dans les territoires à fort potentiel

Un modèle destiné aux entrepreneurs indépendants

Le réseau PASS repose sur un principe d'indépendance. En effet, les partenaires conservent, en plus de leur identité, la gestion de leur entreprise et leur relation avec leur clientèle, tout en bénéficiant de l'appui du groupe AkzoNobel et de la marque Sikkens. L'objectif affiché est de permettre aux professionnels de développer leur activité grâce à des outils, des services et un accompagnement adaptés.

Dans le cadre de cette stratégie, Sikkens vise à doubler son réseau à long terme. Une première étape prévoit l'ouverture de 20 nouveaux points de vente d'ici deux ans.

Un accompagnement avant et après l'ouverture

Les porteurs de projet sont accompagnés dès la préparation de leur activité. Cet appui comprend notamment une étude du potentiel du secteur, un accompagnement à la construction du projet, l'aménagement du magasin ainsi que la définition de l'offre commerciale.

Les partenaires bénéficient, dès le lancement de leur activité, d'un suivi personnalisé, de formations, d'outils marketing et digitaux, de conseils en merchandising ainsi que du soutien logistique du groupe AkzoNobel.

La campagne de recrutement concerne dix-sept territoires répartis dans plusieurs régions françaises, notamment les Alpes-Maritimes, le Calvados, la Mayenne, l'Orne, l'Allier, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres ou encore la Haute-Vienne.

«Nous recherchons avant tout des entrepreneurs qui connaissent leur territoire et souhaitent développer une activité pérenne au service des professionnels. Notre rôle est de leur apporter bien plus qu'une marque : nous mettons à leur disposition un véritable écosystème de services, d'outils, de formations et d'accompagnement pour leur permettre de réussir durablement. C'est cette relation de proximité qui fait aujourd'hui la force du réseau PASS», souligne Alban Wasik, directeur du réseau PASS.